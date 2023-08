Pacchetto scuola, aperto il bando per il contributo Aiuti per libri e servizi, domande entro il 22 settembre

Pacchetto scuola a Podenzana: aperto il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale, con scadenza della presentazione delle domande il 22 settembre. Il provvedimento mira a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri, altro materiale didattico e servizi scolastici) degli studenti residenti nel Comune di Podenzana, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado o a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado, o un’agenzia formativa accreditata, per ragazzi appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità (anno 2023) non superiore all’importo di euro 15.748,78. La domanda per chiedere l’incentivo economico deve essere presentata entro e non oltre le 23:59 del 22 settembre all’ufficio segreteria del Comune di Podenzana.