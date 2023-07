Pabe di Fivizzano, finisce l’odissea "Il Tar ci ha dato ragione in pieno"

L’odissea del Pabe a Fivizzano giunge a una svolta. "Ieri la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sul ricorso che la Regione aveva fatto - spiega il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti - contro il Comune di Fivizzano impugnando il nostro Pabe, il Piano Estrazione Bacini Marmiferi, più di un anno fa in quanto, secondo il loro parere, evidenziavano che non avevamo rispettato tutte le disposizioni relative alle norme del settore, in particolare per quanto concerne la questione relativa all’altezza indicata per le cave, stabilita in 1200 metri. Ebbene, la sentenza ci dà piena ragione: il Comune ha agito all’interno delle regole con sostanzialmente il rispetto di tutte le norme sotto ogni punto di vista. E’ un grandissimo risultato per Fivizzano a dimostrazione del fatto che il Comune ha agito bene sotto ogni profilo. Il nostro è stato un impegno portato avanti con competenza, cercando di fare il bene della nostra comunità - puntualizza il primo cittadino di Fivizzano - Avendo riguardo per chi lavora in quell’ambito, il fattore produttivo di quel sistema, ma allo stesso tempo ponendo grande attenzione per l’ambiente e le regole che governano questo tipo di lavorazione. Quello raggiunto, insomma, è un risultato che ci soddisfa al massimo e ringrazio quanti hanno collaborato nell’estensione e nel portare avanti il progetto".

La vicenda della approvazione del Pabe di Fivizzano parte da lontano: lunga e travagliata. A intervenire nel merito della bocciatura a dicembre 2021, da parte della Regione che aveva fatto ricorso al Tar nei confronti della delibera del consiglio comunale sui Piani Attuativi di Bacino Estrattivo era stata per prima la Lega locale. "Nel luglio 2019 era stato nominato Serafini assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Cave e doveva pure occuparsi della stesura del Pabe - era stata la loro posizione - A fronte di errori e incongruenze nel contenuto la minoranza a novembre 2019 ne chiedeva la revoca. Dopo le elezioni regionali venne rimosso e nominata Giovanna Gia che a luglio 2021 parlava di ’storica approvazione’. Poi lo stop della Regione". Ma a gennaio 2022 il Tar respingeva il ricorso della Regione contro il Pabe: "Un primo risultato che evidenzia – affermava l’assessore Gia – il buon lavoro dei tecnici per un piano estrattivo moderno". E ieri la sentenza definitiva del Tar che approva totalmente l’impegno e il lavoro portato avanti dal Comune di Fivizzano nel predisporre a suo tempo dei Piani Attuativi di Bacino Estrattivo afferenti le cave negli agri marmiferi territoriali.

Roberto Oligeri