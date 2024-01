Orti bio nelle scuole dei più piccini: il bando

Il Comune cerca esperti per realizzare gli ‘orti bio’ nelle scuole cittadine. Un progetto che partirà lunedì è si articolerà per tutto il 2024. Si tratta di realizzare dei veri e propri orti nei giardini degli asili nido e delle scuole che hanno aderito, e di far coltivare ai piccoli verdura, frutta e spezie. L’obiettivo è quello di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente, di favorire una corretta informazione ai bimbi, alle famiglie e al personale scolastico sui principi della sostenibilità dell’agricoltura biologica, dell’educazione alimentare, della conoscenza del territorio e del rispetto del cibo. Studenti e personale scolastico potranno così piantare e prendersi cura di piante aromatiche come per esempio salvia, origano o rosmarino, far crescere pomodori, patate, spinaci e sedani, ma anche di alberi da frutto. La ditta che si aggiudicherà l’appalto dovrà realizzare i percorsi nel giardino dei nidi Il Koala di Bonascola, e della scuola dell’infanzia San Luca, Le Mimose, La Margherita, La Cicogna, L’Airone, ‘Girotondo, La Trottola.