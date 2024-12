"Orientamento a scuola diventi più efficiente"

"Le scuole erano un fiore all’occhiello del nostro comune, con l’Istituto superiore professionale Mat e socio sanitario e quelli ad indirizzo tecnico, la ex ragioneria e l’Istituto agrario – afferma il comitato Gino Chinca in una nota –. Le scuole, che oltre alla Sanità e alla viabilità rappresentano la base di una amministrazione efficiente". E’ sorto tre anni fa il comitato Gino Chinca finalizzato a promuovere il progetto ’Una strada per la vita’ teso alla realizzazione di un collegamento veloce tra Reggio Emilia, e quindi la Pianura Padana, e Carrara attraverso Fivizzano. Si tratta di un sodalizio che si occupa di puntare i riflettori sulle problematiche presenti nella cittadina medicea, al fine di contribuire a risolverle.

"Purtroppo, l’Istituto agrario è divenuto tecnico, dopo che la sede da Soliera è stata trasferita a Fivizzano e ad oggi, a causa di scelte che reputiamo errate, oltre che causate dallo spopolamento, da noi restano solo i due Istituti tecnici. Interveniamo pertanto in materia, traendo spunto dal volantino pubblicato dal sindaco Gianluigi Giannetti, in cui nel pubblicizzare l’orientamento scolastico delle superiori lunigianesi, sono state previste solo due sedi: una a Fivizzano e l’altra ad Aulla. A nostro parere – prosegue il Comitato – un’ulteriore svista che ci fa ritenere quanto Fivizzano venga trascurato nell’importante attività dell’orientamento. Eppure, da tempo la politica, i comitati, i genitori e pure gli stessi studenti avevano avanzato varie proposte per sostenere le nostre scuole: la creazione di un Onnicomprensivo per mantenere i numeri, spalmandoli sui vari plessi territoriali, riportando una presidenza nel comune".

E poi ancora: "La realizzazione della consulta scolastica per proposte ed iniziative provenienti da chi meglio conosce questo mondo. Inoltre, la richiesta d’apertura di un Liceo musicale o del nuovo ’Made in Italy’, teso alla valorizzazione di filiere locali, sfruttare l’ostello degli Agostiniani in veste di convitto o centro universitario di ricerca. Sfortunatamente, tutte proposte bocciate".

"Attualmente, la gestione dell’orientamento – prosegue il comitato Gino Chinca – viene gestita senza nuove proposte ed iniziative al fine di competere con gli altri Istituti della costa o della Lunigiana. Pertanto, rinnoviamo le nostre proposte, rendendoci disponibili per dare supporto ad altre iniziative che possano aiutare le nostre scuole".

Roberto Oligeri