Orchestra della Toscana in scena ’Natale’ speciale agli Animosi

Lunedì il teatro Animosi alle 21 ospita il concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana. Protagonisti il direttore dell’Ort di questa stagione e la violoncellista Diego Ceretta ed Erica Piccotti. Con l’Ort suonano le ‘Variazioni su un tema rococò’ di Cajkovskij, partitura tanto amata quanto temuta dai violoncellisti, poiché sfida la loro abilità tecnica. Il concerto dedicato a Cajkovskij musica con nostalgia il secolo precedente, identificato con Mozart, compositore che troviamo in apertura con il ‘Divertimento K.136’: piccola pagina scritta nel 1772, all’età di sedici anni, in uno stile semplice, cristallino, alla maniera italiana. Chiude il programma la ‘Sinfonia 8 di Dvorák.

Diego Ceretta, classe 1996, è stato l’unico italiano finalista al concorso di direzione d’orchestra ‘Guido Cantelli’, assistente di Daniele Gatti per la prima mondiale del Julius Caesar di Giorgio Battistelli all’Opera di Roma, ha fatto sensazione il Macbeth di Verdi diretto per il Circuito lirico delle Marche. Erica Piccotti si perfeziona in Germania, dopo un periodo trascorso a Berna, dove è arrivata dopo essersi formata fra il Conservatorio di Roma, l’Accademia Stauffer di Cremona e la Chigiana di Siena.

Prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 20 euro (riduzione under 25 e over 65 15), palchi laterali e loggione (12). La biglietteria del teatro è aperta per la prevendita sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30 e il giorno del concerto dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. I biglietti sono acquistabili anche online su vivaticket.com