"Orchestra 'Accordi Apuani': cento chitarre per un'unica armonia musicale"

Che succede se si mettono insieme quattro scuole, cinque maestri e cento chitarre? È un’alchimia che si ripete da oltre un anno tra gli Istituti Don Milani di Massa, Enrico Pea di Seravezza, Fossola-Gentili e Taliercio di Carrara. Quattro scuole uniche, che condividono una passione comune: la musica. I cinque maestri hanno dato vita all’orchestra ’Accordi apuani’ già nel 2019, solo ritardata dalla crisi pandemica. Un’idea folle e meravigliosa: mettere assieme cento chitarre suonate da altrettanti ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni che frequentano il corso di chitarra delle loro scuole. Il progetto è finanziato dal bando Siae ’Per chi crea’ con il sostegno del Ministero della Cultura. Nel primo anno di attività l’orchestra si è già aperta al territorio con quattro concerti, l’ultimo a settembre 2023 nel cartello del festival Convivere a Carrara. Chi c’era ha conosciuto un’atmosfera speciale, che ha attirato curiosità ed ha spinto un preside pensionando a re-imbracciare la chitarra e mettersi di nuovo in gioco, con i direttori d’orchestra (i maestri) che si alternavano prendendosi anche un po’ in giro. "Uno spettacolo di bellezza", come lo ha definito Paolo Giorcelli, che segue ’Accordi Apuani’ fin dalla sua nascita, cogliendo "il segno della sincronizzazione in un movimento in cui il singolo diventa grande all’interno del gruppo". Non è un caso che questo avvenga attraverso la chitarra, strumento inclusivo per eccellenza.

’Per chi crea’, come detto, è un bando di concorso promosso dalla Siae, che ha riconosciuto le potenzialità del progetto e lo ha premiato con un importante finanziamento per farlo crescere. Nella partnership, grazie al bando Siae, è entrato il Conservatorio Puccini della Spezia che lavorerà alla composizione di brani originali di musica elettronica contemporanea. Il tema del riciclo sarà centrale attraverso la riconversione di strumenti desueti, rotti, smontati, ricomposti per creare nuovi oggetti sonori. ’Per chi crea’ ha consentito la realizzazione di concerti con artisti internazionali di valore assoluto e cicli di incontri con esperti sulla ’Chitarra attraverso i secoli, dal Rinascimento alla Popular music’, per stimolare l’ascolto critico e la curiosità di tutti i ragazzi.

In primavera il maestro Pavel Steidl e la compositrice Silvia Cignoli suoneranno al Teatro Animosi di Carrara e nell’Auditorium della Don Milani di Massa. Ci sono tanti percorsi in questa storia ancora da raccontare. Questi ragazzi hanno molto da dire e gli adulti possono ascoltarli e prenderli per mano, accompagnarli. ’Accordi Apuani’ fa proprio questo.