Ora sventola la bandiera lilla. La spiaggia libera del Brugiano abbatte tutte le barriere e il mare diventa accessibile

Sulla spiaggia di Massa non sventola soltanto la Bandiera Blu ma da oggi anche quella… lilla. Si tratta di un importante riconoscimento, nato nel 2012, che testimonia l’impegno del Comune a offrire quanti più servizi per il turismo accessibile e ora anche il litorale massese può vantare una spiaggia, anzi un mare ‘senza barriere’. E’ stato inaugurato ieri mattina il progetto che ha trasformato la spiaggia libera attrezzata del Brugiano, in gestione alla società Buena Vida, in uno stabilimento balneare accessibile veramente a tutti.

Un investimento importante, 150mila euro in tutto provenienti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, per dotare questo tratto di arenile di tutti gli strumenti necessari a superare barriere fisiche e i normali ostacoli che la spiaggia mette davanti alle persone diversamente abili, in particolare a quanti sono costretti a muoversi su una carrozzina. Dalle passerelle per l’accesso, alle aree con pavimentazione idonea, ai lettini prendisole e sedie job, fino ai giochi attrezzati per bambini con disabilità, ogni dettaglio è stato pensato per creare un ambiente inclusivo.

Particolare attenzione è stata dedicata all’installazione del dispositivo ‘SeaTrac Mover’ dell’azienda Tobea, che facilita l’accesso all’acqua e consente alle persone disabili di entrare e uscire dall’acqua in completa autonomia. Un dispositivo testato subito ieri mattina con ottimi risultati, fra gli applausi delle autorità presenti ma anche di turisti e curiosi che in questi giorni approfittano del sole per godersi la spiaggia e il mare di Massa, anche nella confinante spiaggia libera. Per i più piccoli, poi, è stato introdotto un gioco inclusivo che permetterà ai bambini con disabilità di giocare, divertirsi e socializzare in sicurezza.

"Celebriamo non solo l’inaugurazione di una spiaggia accessibile, ma anche un significativo passo avanti verso una società più equa e solidale - ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani – ‘Mare Senza Barriere’ non è solo un progetto, è un simbolo del nostro impegno per un futuro equo e solidale in cui ogni persona possa vivere appieno la bellezza della nostra città senza ostacoli. Abbiamo lavorato con impegno e dedizione per garantire che ogni area e spazio sia adeguatamente attrezzato per accogliere le persone con disabilità motorie".

"Il materiale acquistato per la realizzazione del progetto - ha dichiarato l’assessore Francesco Mangiaracina – comprende il dispositivo Sea Trac Mover, due sedie Job comprensive di lacci di sicurezza, 200 metri quadrati di passerella fast floor, quattro pergole ombreggianti, un ricovero in legno per il dispositivo Sea Trac Mover, 30 metri di corda con galleggianti, Tre boe di segnalamento, un gioco inclusivo per bambini con disabilità". All’inaugurazione della prima vera spiaggia senza barriere a Massa hanno partecipato la direttrice della zona Apuane dell’Usl, Monica Guglielmi, rappresentanti di Capitaneria di Porto, carabinieri, Anffas, Aias, i presidenti provinciali e comunali delle consulte per la disabilità, Dina Dell’Ertole per la Provincia, il presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato, associazioni Anmil e Dammi Voce. Le quattro piazzole con pergole saranno utilizzabili in maniera gratuita dalle persone disabili: basterà contattare il gestore Buena Vida.