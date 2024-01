Ora l’obiettivo sono Avenza e Marina. Il piano di Valenti per il decoro

Soddisfatto per l’evento eccezionale il presidente di Nausicaa Antonio Valenti, il quale vede concretizzare un primo vero passo verso la città pulita. "Siamo riusciti a realizzare il coordinamento per lo spazzamento delcentro – ha spiegato il presidente – e presto amplieremo il progetto anche al piano ad Avenza e a Marina come richiesto da numerosi cittadini. Stiamo organizzando anche un piano con la polizia municipale per evitare le multe. L’operazione di spazzamento ha impiegato una spazzatrice meccanica con aspiratore e quattro operatori a terra. E’ importante che non vi siano vetture sulla strada, per consentire al mezzo di muoversi agevolmente. Ringraziamo la Polizia municipale per la collaborazione, perchè durante le operazioni di pulizia ha smistato il traffico di via Verdi, convogliandolo in altre strade. Questo ha permesso agli operatori di finire prima il loro lavoro su quella sede, andando a intervenire quindi, subito dopo, in altre zone di Carrara. Il ringraziamento poi va anche ai cittadini che hanno osservato il rispetto del divieto di sosta, perché la buona riuscita delle operazioni legate al decoro e al mantenimento del decoro, avviene grazie all’impegno di tutti, Comune, Nausicaa, Polizia municipale e cittadinanza".

Come intendete muovervi con i cassonetti stracolmi che stanno intasando i social con proteste e attacchi?

"I rifiuti di questi giorni sono dovuti a macchine rotte e personale in malattia. Molti sono i cittadini che non possiedono le tessere e lasciano i cassetti fuori dai cassonetti".

Ci sarà bisogno di una ricongnizone che spetta al Comune?

"Certo, ma Nausicaa può pulire, il resto è a carico del Comune che dovrà provvedere a censire e organizzare un servizio per chi non possiede la tessera di accesso ai cassonetti. Il problema lo conosciamo e ci stiamo lavorando".

Cristina Lorenzi