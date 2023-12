Opportunità alla Rai per truccatori e parrucchieri

La Rai sta cercando 15 truccatori e parrucchieri per le sue sedi in Italia attraverso una selezione che prevede poi l’ingresso in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante: le mansioni prevedono l’esecuzione di trucco e pettinature di ogni genere, stile ed epoca. Per partecipare basta il diploma. I posti disponibili, nel dettaglio, sono 8 per Roma, 2 per Milano, 3 per Napoli e 2 per Torino. La domanda deve essere presentata entro il 9 gennaio tramite il sito specifico della Rai disponibile all’indirizzo https:lavoraconnoi.rai.it attraverso una procedura che richiede più fasi. Fra i requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione, età fra 18 e 29 anni, possesso della patente B. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati licenziati dalla Rai o da un’altra società del gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o abbiano già svolto un periodo di lavoro in mansioni corrispondenti per più di 18 mesi o siano già dipendenti Rai o di altra società del gruppo. La selezione prevede la valutazione dei titoli, una prima fase preselettiva e una seconda con colloquio e prova tecnico professionale.