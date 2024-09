Operazione sicurezza. Litorale e dintorni sotto il monitor costante delle forze dell’ordine

Ancora un altro fine settimana all’insegna dei controlli delle forze dell’ordine a Massa Carrara, come richiesto a gran voce da residenti e commercianti. Controlli ad ‘Alto impatto’ voluti della questura di Massa Carrara, diretta da Santi Allegra, per potenziare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di microcriminalità in tutta la Provincia. Nel corso di queste attività gli operatori hanno effettuato quindici controlli identificando complessivamente 181 persone, di cui 27 extracomunitari, e 37 gravati da pregiudizi di polizia, e 109 veicoli fermati e indentificati.

Sono state elevate due contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada e si è provveduto alla rimozione di un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa. In particolare nel week end state effettuate due distinte operazioni di controllo straordinario del territorio, decise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposte con ordinanza dal questore Santi Allegra.

Una serie di controlli extra molto gradita dai cittadini che grazie a questi interventi si sentono più sicuri ed escono in strada con una maggiore fiducia. I controlli sono stati intensificati in particolare nelle zone di via Volpina a Massa, che negli ultimi tempi sono state interessate da episodi di vandalismo e spaccio di sostanze stupefacenti, della stazione ferroviaria e vie limitrofe, per prevenire fenomeni di degrado e contrastare l’abbandono di veicoli in sosta privi di copertura assicurativa. Infine pattuglie nel litorale di Marina di Massa che, attraverso mirate attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, hanno svolto attività di prevenezione.

L’altro servizio è stato svolto ad Avenza e a Marina di Carrara in piazza Menconi, piazza Ingolstadt, ma anche Fossone, Bonascola e la stazione ferroviaria, dove è rilevante la presenza di cittadini extracomunitari, che spesso creano disagi a passanti e residenti. Sono state effettuate anche mirate attività di pattugliamento in zone periferiche, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, ai danni di stabilimenti industriali, aziende commerciali ed esercizi pubblici. I servizi sono stati effettuati dalle volanti della questura, del commissariato di Carrara, dal personale dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle polizie municipali di Massa e Carrara, con l’ausilio di equipaggi della polizia di stato del Reparto prevenzione crimine toscana di Firenze, appositamente richiesti dal questore. L’obiettivo che la questura si prefigge con il potenziamento dell’attività di controllo del territorio è quello di implementare l’azione di deterrenza e contrasto dei fenomeni di microcriminalità e illegalità diffusa, per aumentare la percezione di sicurezza da parte di residenti e turisti in tutta la provincia apuana.