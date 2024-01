Operazione di marketing: "Il Comune riconoscente per la grande generosità". La sindaca si difende

CARRARA

"Una grande operazione di promozione territoriale, noi saremo sempre riconoscenti a Francesco. Da Caffaz solo bugie e strumentalizzazioni". Così la sindaca Serena Arrighi rimanda al mittente le accuse del consigliere di minoranza Simone Caffaz e fa chiarezza sull’organizzazione del concerto. "Lo show è stato un magnifico momento di festa e un’incredibile occasione di promozione territoriale – ricorda Arrighi -. Non solo nel giorno del concerto Carrara ha potuto godere di una lungha diretta nazionale, ma prima e dopo ha avuto continui passaggi su media di tutta Italia. Per questo, per la disponibilità e per la decisione di non percepire alcun cachet, siamo riconoscenti verso Gabbani". Poi l’amarezza per gli attacchi e la macchina del fango "con una lunga sequela di inesattezze e falsità. L’ex segretario generale Corrado Grimaldi non si è dimesso per i contributi per il concerto. La citata lettera dell’ex segretario sui contributi non era altro che un invito ad aggiornare un regolamento di 30 anni bisognoso di adeguamenti. Seguito da tutte le amministrazioni che si sono succedute: solo noi ci siamo assunti l’onere di aggiornarlo e, dopo la commissione, siamo pronti a portarlo in consiglio. Quanto poi ai numeri citati da Caffaz, questi sono riportati in ordine sparso, senza alcun tipo di contestualizzazione e in modo scorretto. Se da un lato nessuno ha mai parlato dell’avvenuta donazione per la ripiantumazione della pineta di viale Colombo, dove per inciso sono state messe a dimora oltre 200 piante con uno stanziamento di 100mila euro di Nausicaa, l’accordo è sempre stato chiaro. Il contributo è quello deliberato la scorsa estate di 34mila euro che ha generato un ritorno in termini di promozione esponenzialmente superiore". Dichiarando la disponibilità a continuare la collaborazione con Gabbani per fare di Carrara un appuntamento fisso delle sue tournée, Arrighi teme che "le continue polemiche, infondate e strumentali,scoraggiassero l’artista sui suoi intenti futuri".

"Per quanto riguarda il nuovo Regolamento su patrocini e contributi – aggiunge Sirio Genovesi, presidente della commissione Affari Generali – esso non ha alcun carattere di retroattività né introduce un qualche potere per il consiglio comunale di confermare la legittimità di contributi già erogati con atto di giunta. Il nuovo regolamento è stato illustrato in commissione, che ha espresso parere favorevole e, se sarà approvato dal consiglio comunale, andrà a sostituire quello precedente, disciplinando la modalità di presentazione ed erogazione dei nuovi contributi. La norma finale cui fa riferimento il consigliere Caffaz altro non è che una normale ‘norma finale e transitoria’, che stabilisce che alle procedure relative ai contributi già concessi, ma non ancora liquidati, continuerà ad applicarsi la previgente disciplina. Tale è il significato di ‘legittimità’, da intendersi come conformità al Regolamento del 1992. Si precisa quale sia la normativa applicabile a quelle procedure già iniziate, ma non ancora concluse: a queste si applicherà, naturalmente, la vecchia normativa, altroché retroattività! Nessuna magagna, nessun sconcezza, nessuna aberrazione giuridica, ma la volontà di aggiornare una normativa datata nel rispetto della legge".