Operatore cimiteriale. Bando di Pluriservizi

La Pluriservizi di Camaiore ha emesso un bando per l’assunzione di 1 operatore cimiteriale attraverso una selezione pubblica per titoli e prove di esame a tempo pieno e indeterminato. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata dalla società per eventuali ulteriori assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale) che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della stessa e avrà validità di 24 mesi. Per partecipare bisogna avere il diploma di scuola superiore, patente di guida B. La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano all’ufficio protocollo della Pluriservizi Camaiore Spa, Via Badia 13, 55041 Camaiore, con conseguente apposizione del timbro del protocollo recante data e ora di consegna, per mezzo di Pec (posta elettronica certificata) a [email protected] scrivendo in oggetto Selezione pubblica per operatore cimiteriale. Scadenza 5 aprile.