Luni (La Spezia), 29 ottobre 2020 - A nemmeno 24 ore dall'incidente mortale in una cava è già tempo di piangere un'altra vittima sul lavoro. Questa volta si tratta di un giovane, Nicola Iacobucci, 27 anni, di Montignoso.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava lavorando in una vecchia segheria in disuso nella zona industriale di Luni per raccogliere del ferro, un intervento che era regolarmente autorizzato. Era in compagnia di un'altra persona e per eseguire il lavoro avevano un mezzo ocn il cestello: mentre stava ispezionando un silos pieno di marmettola, per ragioni che dovranno essere accertate dalle indagini, il giovane è stato travolto dal silos stesso. Una fine terribile: la struttura metallica ha travolto lui e il cestello, facendo inclinare anche il furgone di base. Iacobucci è stato quindi scaraventato a terra e sepolto dalla marmettola.

Sul posto il 118 della Spezia e i carabinieri. Purtroppo inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo.