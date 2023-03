Open day passaporto Sportello per rinnovare il documento d’espatrio

Dopo il successo registrato nella prima edizione, la questuratorna ad aprire in via straordinaria lo sportello dell’Ufficio Passaporti domenica, orario 9-12. I cittadini dovranno avere al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto, come di seguito indicato:  originale e fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità (carta d’identità o altro documento equipollente munito di foto e firma);  2 foto formato tessera, identiche e recenti che rispettino le condizioni Icao previste per il rilascio del passaporto elettronico (ripresa frontale, ovale del viso ben visibile, sfondo bianco); contributo amministrativo per passaporto di 73,50 euro da acquistare in una rivendita di valori;  bollettino postale eseguito dal richiedente (anche se minore) dell’avvenuto versamento di 42,50 euro sul conto corrente n.67422808 intestato a ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro avente causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Sono disponibili bollettini precompilati agli uffici postali; restituzione del precedente passaporto. In caso di smarrimento o furto dello stesso, produrre copia della denuncia.  Se avrà compiuto il 12° anno di età, il minore dovrà necessariamente essere presente per l’acquisizione delle impronte digitali e dalla firma. Info sul sito della questura.