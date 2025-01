Open day alla scuola ’Finelli’. Ad Avenza tutto per l’infanzia

Porte aperte per le famiglie oggi dalle 17 alle 19 alla scuola d’infanzia paritaria ‘Finelli’ di Avenza. Oggi il dirigente scolastico, con le insegnanti, sarà a disposizione dei genitori interessati che desiderano avere informazioni sull’offerta formativa della scuola, comprendente i progetti relativi alla lingua inglese, al fare musica e alla psicomotricità. E’ inoltre aggregata alla scuola dell’Infanzia una sezione primavera, che accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Sarà possibile visitare l’intera struttura, rispondente alle esigenze didattiche flessibili previste dalle indicazioni nazionali. La struttura comprende anche un servizio di refezione proprio di alta qualità, con un’ampia sala pranzo e parco, e con aree verdi attrezzate per il gioco. La scuola ‘Finelli’ accoglie bambine e bambini i cui genitori ne facciano richiesta senza alcuna distinzione. Fornisce il servizio doposcuola pomeridiano dalle 13 alle 16.30, mensa compresa, e per i ragazzi della primaria l’aiuto nello svolgimento dei compiti e nell’apprendere un metodo di studio. E’ previsto inoltre un ampliamento dell’offerta formativa a luglio con un campo estivo, che utilizza lo spazio di esperienza del mare.