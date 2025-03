Omaggio dalla Germania a Paolo Grassi

Esattamente 5 anni fa si spegneva in un brevissimo lasso di tempo l’ex sindaco di Fivizzano Paolo Grassi, stimato in tutta la provincia e non solo, una delle prime vittime del Covid. Di questo anniversario, e di questo suo indimenticabile collega, si è ricordato anche Klaus Besser, per ben 26 anni borgomastro di Steinhagen, la città tedesca con cui Fivizzano è gemellato ufficialmente ormai da 37 anni. Besser, infatti, ha fatto giungere ai familiari dello scomparso sindaco la sua testimonianza di affetto inviando la foto che lo ritraeva con Grassi in occasione della ratifica del 30° anniversario del gemellaggio, nel 2018, nella sala consiliare del Comune di Fivizzano