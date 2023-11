Omaggio agli italiani militari internati

Il Comune di Bagnone celebra il ricordo dei suoi tanti concittadini deportati nei lager tedeschi dopo l’8 settembre 1943. La commemorazione avverrà domani alle 18 in sala consiliare, dopo la deposizione di una corona al monumento ai Caduti. Già dal 9 settembre 1943 i tedeschi piombarono in forze nel nostro Paese. L’esercito italiano, colto di sorpresa, sbandò. I tedeschi cattureranno oltre 600mila soldati ’IMI’ (internati militari italiani), cui verranno negati gli aiuti della Croce Rossa oltre ai diritti umanitari della Convenzione di Ginevra del 1929; altri soldati riusciranno a scappare o entrare nella Resistenza. "Furono costretti a una vita di privazioni - commenta Luigi Leonardi, presidente del consiglio comunale -, ma dissero no e fu anche questa Resistenza. E’ importante conoscere e capire questa parte di storia. Molte decine di quegli IMI, forse più di un centinaio, erano bagnonesi: la mia ricerca ne ha certificati 31 di cui per alcuni domani verrà data notizia".