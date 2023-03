Omaggio a Falcone e Borsellino

Questa mattina, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, viene organizzato un presidio alle ore 11,30 presso Largo Falcone e Borsellino a Massa. Nella commemorazione, promossa dall’associazione ’Tutto per Massa’, già promotrice della petizione che ha portato all’intitolazione del luogo d’incontro, saranno ricordati Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e le donne e gli uomini delle loro scorte: Emanuela Loi, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Agostino Catalano.

Si vuole così onorare anche a Massa il sacrificio di tutte le vittime delle mafie. Nell’occasione, per sottolineare l’importanza della memoria, della legalità e della lotta contro la mafia e, per onorare tutti gli eroi delle mafie, verrà deposto un mazzo di fiori all’insegna della celebre frase di Giovanni Falcone "Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola"