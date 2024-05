Oltre 700mila euro per il restauro dell’oratorio di Santa Croce a Pariana

Il ‘colpo di grazia’ lo aveva dato il maltempo del 2005. Da allora l’oratorio di Santa Croce nel borgo di Pariana sopra Massa è rimasto chiuso e inagibile. Troppi danni subiti, troppi lavori da fare. Persino il parroco aveva lanciato una colletta diversi anni fa, ma servivano tanti, troppi soldi per recuperare l’immobile, la cui costruzione dovrebbe risalire al periodo fra il XV e il XVI secolo. Ora quelle risorse arriveranno dall’Europa, passando da Roma attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre 700mila euro per recuperare la storica chiesa del paese che certo servirà a ridare fascino e cura a tutto il borgo.

A darne la notizia è il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese: "Un importante finanziamento di 715mila euro è destinato ad interventi di restauro e di miglioramento strutturale dell’Oratorio di Santa Croce a Pariana di Massa. Le risorse, presenti nel Pnrr, sono state previste in un decreto del Ministero della Cultura specificatamente dedicato alla sicurezza sismica nei luoghi di culto, al restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e ai siti di ricovero per le opere d’arte (‘Recovery Art’)". Somme che, come rimarca il parlamentare apuano, derivano dalla linea di finanziamento destinata alla la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, di torri e di campanili di chiese, pievi e oratori, in seguito a progetti presentati in un bando ad hoc. L’oratorio di Santa Croce a Pariana, "noto anche come Chiesa della Madonna di Tecchiarella – prosegue - necessita da tempo di un urgente risanamento interno ed esterno, oltre ad un adeguamento alle normative vigenti. All’interno dell’Oratorio, è stato scoperto, peraltro, nascosto dietro ad un quadro, un affresco di grande rilievo artistico, restaurato, e che oggi necessita di un ambiente adatto per la sua corretta conservazione. L’attenzione, e la promozione di queste frazioni, è una priorità. Borghi simili sono un valore aggiunto del quale prendersi cura".