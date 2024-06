Le poesie di Bonugli. Un autentico show

Sarà una presentazione davvero unica quella in programma sabato 22 giugno, alle 21.15, nel giardino di Villa Cuturi sul lungomare a Marina di Massa, per il nuovo libro di poesie di Maurizio Bonugli. L’autore, infatti, parlerà della sua opera ’A ben vedere’ con Francesca Fialdini, giornalista massese e conduttrice televisiva della Rai, insieme ai ’paesaggi sonori’ di Luca Mucci, alla voce narrante di Micol Mosti, col punto di vista critico di Silvana Cannoni. Una presentazione originale e innovativa con la poesia protagonista. ’A ben vedere’ è un viaggio in profondità, nonché un invito a rallentare, a fermarsi e a non cadere nell’inganno delle apparenze. Tra intrecci di profumi, colori e sensazioni, le emozioni si rincorrono di pagina in pagina alternandosi a lampi improvvisi, talvolta dolorosi, volti a determinare le sfumature più nascoste dell’animo umano, mostrando scorci intimi di vite vere che solo un occhio sensibile riesce a scorgere. In questa opera Maurizio Bonugli dà voce alla propria irrequieta interiorità con un tocco leggero e profondo al tempo stesso. L’ingresso è libero.