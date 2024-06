Filattiera, bambini a teatro per un emozionante arrivederci

I bimbi fanno teatro. A chiusura di un anno scolastico ricco di opportunità formative e di occasioni di incontro, confronto e crescita, in piazza Castello, a Filattiera, si è svolta una manifestazione teatrale di fine anno che ha visto i bambini della scuola primaria protagonisti della serata, esibendosi in diverse performance preparate con grande motivazione, entusiasmo e impegno grazie alla guida costante, alla professionalità e alla dedizione di tutti gli insegnanti. La recita ha rappresentato un momento gioioso e allegro per stare insieme, divertirsi e mettersi alla prova: a farla da padrone la sinergia venutasi a crearsi tra i bambini, genitori, docenti e l’intera comunità paesana. Un momento sancito da una grande e suggestiva cena in piazza e per le strade del paese a cui ha partecipato tutti. Davvero una bella e riuscita festa.

Bravissimi i bambini e complimenti alle insegnanti per il lavoro svolto. Un doveroso ringraziamento va all’amministrazione comunale di Filattiera e ai volontari dei donatori di sangue Fratres che con la loro preziosa collaborazione hanno contribuito all’organizzazione della cena, un momento conviviale e di intrattenimento per tutti i partecipanti. Un importante ringraziamento ai tecnici del suono, con la loro preziosa esperienza. La primaria augura buone vacanze a tutti, con l’augurio di vivere un periodo di vacanza sereno, ricco di emozioni ed esperienze, per ritrovarci a settembre con nuovi stimoli e tanta energia da valorizzare.

M.L.