Oltre 150 ragazzi in ’rosso’ nel centro. La missione contro il disagio giovanile

Sarà una grande festa con oltre 150 giovani provenienti anche da fuori provincia che contraddistinti da una felpa rossa con su scritto ’Vivi per qualcosa di grande’ (ovvero il motto della missione) gireranno per le strade di Massa attraversando i luoghi “caldi“ della movida o dove più si manifesta il disagio giovanile cercando di instaurare un dialogo. L’esperienza ecclesiale, promossa dal vescovo monsignor Mario Vaccari in collaborazione con la Comunità Nuovi Orizzonti (nella foto la rappresentante) e l’amministrazione comunale, è in programma per la giornata del 14 dicembre. I giovani missionari saranno presenti nelle principali piazze e vie del centro con flash mob, street action. Ci saranno postazioni per gli abbracci gratis. Successivamente, alle 18, sul sagrato del Duomo di Massa – cuore pulsante dell’iniziativa – andrà in scena il meraviglioso concerto di Natale Christmas Joy con gli artisti di Orizzonti Music. Gli eventi saranno intervallati da momenti di testimonianze di vita di giovani che ce l’hanno fatta ad uscire dal tunnel della droga e di altre dipendenze, che purtroppo affliggono ormai moltissimi giovani e giovanissimi. L’obiettivo di ciascuna iniziativa sarà quello di sensibilizzare i ragazzi e gli adulti stimolandoli ad una riflessione. Seguirà un Dj set alle 22.30 accompagnato dalle attività ’Luce nella notte’ in cui i ragazzi avvicineranno altri giovani ponendo la domanda "Vivi per qualcosa di grande?" e ’Angeli nella notte’ in cui un equipe di strada cercherà un dialogo con tossicodipendenti e clochard.

Le missioni di strada di Nuovi Orizzonti prendono vita nel 1991, quando Chiara Almirante decise di recarsi di notte alla stazione Termini per incontrare tanti giovani in situazioni di grande disagio che avevano fatto della strada la loro casa. In quegli angoli dimenticati, Almirante scoprì un inferno pieno di giovani desiderosi di aiuto e amore. La nascita di un primo centro di accoglienza a Trigoria, successivamente a Piglio, ha dato vita ad una lunga catena di centri di accoglienza e comunità terapeutiche in tutta Italia. Il motto ’Vivi per qualcosa di grande’ non rappresenta solamente il leit motiv di questo evento, ma è l’invito gioioso che tutti i missionari coinvolti porteranno con loro.