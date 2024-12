Oggi l’apertura del Giubileo con la processione

Oggi è in programma l’apertura diocesana del Giubileo nella Cattedrale di Massa. L’appuntamento è alle 16 nella chiesa di San Sebastiano, dove avrà inizio la celebrazione con la proclamazione del Vangelo e la lettura della bolla di indizione del Giubileo ordinario. Da qui avrà inizio la processione che si snoderà verso la Cattedrale con i fedeli che cammineranno dietro la croce. Il crocifisso arriverà sul sagrato della Cattedrale dove avverrà l’ostensione: si tratta del crocifisso del XVI secolo attribuito allo scultore Felice Palma, che verrà collocato in Cattedrale, segno guida del cammino del Giubileo e simbolo di speranza. Poi ci sarà la messa presieduta dal vescovo Mario Vaccari. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi.