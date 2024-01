Oggi i funerali di Vincenzo Volpi. A Marina saluta il musicista

Profondo dolore in città per la scomparsa di Vincenzo Volpi. Lo storico repubblicano, con alle spalle un’attività di commerciante, era molto conosciuto in città e ben voluto da tutti, anche grazie a un carattere sempre solare e spontaneo. Una persona dall’umore contagioso, in grado di unire con la sua schiettezza quel tipico carattere ‘carrarino’ spesso diretto e senza fronzoli. Dopo aver studiato al liceo ‘Repetti’, Volpi iniziò a gestire la contabilità per lo studio della madre Giuseppina, ritagliandosi nel tempo libero dello spazio per le sue due grandi passioni: la Carrarese, a cui aggiungere la passione per la musica, con cui spesso si concedeva delle esibizioni alla chiesa della Santissima Annunziata di Marina.

Volpi, che la malattia ha portato via dalla moglie Cristina e alla figlia Alessandra Bruna, ha lasciato un grande ricordo anche nel mondo politico locale, in modo trasversale, con numerosi attestati di stima che si sono susseguiti in queste ultime ore dopo la notizia della scomparsa. Al ricordo del Pri di Carrara,dell’ex sindaco Angelo Zubbani edella la Lega, arriva anche il ricordo di Cosimo Ferri che, nel ricordarlo come amico, torna anche ai tempi recenti durante le ultime elezioni amministrative a Carrara. "Persona dolce e mai rancorosa - commenta Ferri - vicina ai problemi della città. E’ stato al mio fianco nella corsa elettorale per sindaco, senza farmi mai mancare la sua generosità ed esperienza. Mi ha colpito il nostro ultimo incontro prima di Natale, in cui nel salutarmi mi ha trasmesso la voglia di lottare. Mi mancherà moltissimo". I funerali di Vincenzo Volpi si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa della Santissima Annunziata a Marina.