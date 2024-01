Oggi i funerali di Marco Giorgi, morto in mare

Si terranno stamani alle 10 alla parrocchia di San Francesco a Sarzana i funerali di Marco Giorgi, 61enne istruttore di windsurf massese, che ha perso la vita l’altro pomeriggio dopo essersi sentito male nel corso di un’uscita al largo dello specchio di mare di Calambrone a Pisa. La salma di ’Sorriso’, come era conosciuto dagli amici per il suo carattere gentile, arriverà dall’ospedale di Pisa dove i medici avevano tentato inutilmente di rianimarlo. La scomparsa di Marco Giorgi rende amaro l’anniversario degli ormai prossimi 30 anni di attività del Windsurf Club di Fiumaretta del quale Giorgi è stato uno dei soci fondatori e delle anime organizzative. Presto sarà organizzato un evento per ricordarlo.