Oggi a Montignoso il Premio in Memoria di David Giuntini

Saranno premiati oggi all’Hotel Villa Undulna al Cinquale i vincitori del concorso scientifico - Premio “David Giuntini”, nato per onorare la memoria del geologo apuano (nella foto), già iscritto all’Ordine Geologi della Toscana e dipendente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra. Un premio promosso dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, dell’Autorità di Bacino Appennino Settentrionale e dell’Ordine dei Geologi della Toscana. I vincitori faranno una sintetica presentazione dei lavori e nella mattina il Andrea Dini del Cnr terrà una lezione su “Materie prime critiche e transizione energetica: il ruolo dei geologi”. Dalle 14.15 la cerimonia di premiazione e la presentazione delle tesi vincitrici.

Per le lauree magistrali verranno premiate ex-aequo le tesi di Simone Lenci dell’Università di Pisa dal titolo “Assetti strutturali delle Alpi Apuane orientali nella zona della Turrite Secca da Castelnuovo di Garfagnana a Isola Santa (Lucca)” e di Francesca Lobina dell’Università di Cagliari dal titolo “Approccio combinato idrogeologico, geochimico ed isotopico per la caratterizzazione del processo di intrusione salina nella piana alluvionale di Muravera (Sardegna sud-orientale)”.

Per le triennali ex-equo Alessandro Del Re e Stefano Dolce entrambi dell’Università di Torino. Menzione particolare per i lavori di Pensiero Cecchini e Giovanni Fiaschi. La Fondazione, presieduta da Elisa Livi, si complimenta con i numerosi partecipanti al premio e ringrazia la commissione valutatrice per il lavoro svolto. Esprime poi riconoscenza alla famiglia Giuntini per il sostegno a un premio "destinato a sostenere economicamente e psicologicamente i giovani che si affacciano al mondo professionale e della ricerca".