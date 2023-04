Officine Tok riparte con Andy Belotti e le allieve del corso di teatro

Proseguono le attività allo spaccio culturale di Officine Tok, a Monzone. Il 22 aprile arriverà Andy Bellotti, reduce da ’Tali e Quali’ su Rai 1. Porterà sul palco il suo jukebox umano, uno spettacolo giocato sull’imitazione dei più grandi artisti italiani. Il 28 e 29 aprile sarà il turno delle allieve del corso di teatro di Officine Tok, condotto da Elisabetta Dini, che porteranno in scena ’In ritardo... ma ci siamo’. Lo spettacolo è l’esito finale del percorso laboratoriale tenutosi in fascia serale allo spaccio di Monzone. La rappresentazione, per la regia di Elisabetta Dini, vedrà in scena Sabrina Arcangeli, Alessandra Biancardi, Michela Capasso, Patrizia Chinca, Lea Spera e Antonietta Tazzara. E sempre nella giornata di sabato 29 aprile, alle 17, si terrà la presentazione del libro di Valentina Calevro dal titolo ’Il maestro e l’Obraz’. Valentina è la sorella del maestro Orlando Calevro, musicista di fama internazionale.