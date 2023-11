Officine Tok Novecento sbarca sulla scena

Dopo il debutto con sold out avuto grazie allo spettacolo di apertura della stagione teatrale, Officine Tok si appresta a ospitare domani sera con inizio alle 21.15 una compagnia di Roma con una pièce teatrale liberamente tratta dal famoso romanzo di Barrico dal titolo “Novecento“.

La stagione ha preso il via con un inizio scoppiettante e carico di risate, domani invece spazio all’emozione dolce e delicata di Danny Boodman T. D. Lemon, una produzione Teatro Jolie Rouge con Giulio Brunotti e Marco Pulieri e la regia di Manuel Capraro. La trama: il narratore è un trombettista che viene assunto sulla nave Virginian, dove incontra il protagonista: Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, un pianista. Fra i due nasce un’amicizia sincera e profonda. Ventisette anni prima Novecento era stato abbandonato appena nato sul piano della prima classe del piroscafo Virginian, dove era stato trovato da un marinaio di colore, che l’aveva cresciuto come un figlio. Dopo la sua morte, Novecento aveva iniziato a suonare il piano, e non aveva più smesso.

"Quest’anno la stagione varierà tantissimo tra i vari generi teatrali per accontentare un pubblico, che è sempre più vasto e numeroso", dice Dini Elisabetta che con Ines Cattabriga porta avanti questa realtà lunigianese a Monzone nel Comune di Fivizzano, che si appresta ormai a compiere 5 anni, un lustro di vita che ogni volta si vuole rinnovare per tenere viva quella fiammella importante che sono i paesi montani. Da questo appuntamento in poi ci saranno anche novità, prima o dopo lo spettacolo sarà possibile fermarsi e gustare un caffè, una tisana, un tè in compagnia al caldo dello spaccio culturale che ogni volta mette al primo posto l’accoglienza. Non resta che prendere il telefono e prenotare il proprio posto per una serata all’insegna delle emozioni e del buon teatro, perché come si sa il piccolo posto ha solo 50 intimi posti che "per fortuna vanno sempre a ruba" dicono le due socie di Tok, che per fare ciò si autofinanziano non avendo sostenitori esterni se non il loro pubblico.