Offerte per camerieri e tecnici di musei Centro per l'impiego di Massa Carrara offre diverse opportunità di lavoro: parrucchiere, cameriere, tecnici museali, aiuto cuoco, autista. Richieste esperienza e/o diploma, età 18-29 anni. Contratti a tempo determinato o apprendistato. Per informazioni e candidature: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.