Occupazione. Operai della Gkn ospiti a Carrara

Appuntamento alle 21 al San Giacomo con la Rassegna delle Resistenze affrontando il tema del lavoro, attraverso l’esperienza eccezionale del Collettivo ex Gkn, che da Campi Bisenzio ha portato l’esperienza toscana alla ribalta nazionale, muovendo solidarietà e interesse anche in Europa. Spazio Alber1ca ospita a Carrara "l’esperienza eccezionale di resistenza – scrivono gli organizzatori –, intelligenza, capacità comunicativa di questi lavoratori che sono riusciti a fare di una vertenza locale, un’apripista nazionale in grado di indicare concrete soluzioni di reindustrializzazioni di valore generale e in grado di coniugare difesa del lavoro, reindustrializzazione e istanze ecologiste rispettose dell’ambiente: pannelli fotovoltaici di ultima generazione e Cargo Bike di cui hanno prodotto i prototipi. Non a caso si sono mobilitati al loro fianco intellettuali, artisti, musicisti, studiosi, accademici, movimenti solidali e moltissimi giovani che hanno sostenuto e continuano a sostenere la loro resistenza. Con la casa editrice Alegre hanno organizzato due edizioni del Festival Internazionale della Letteratura Working class, che ha avuto grandissimo successo e ha portato a Campi Bisenzio scrittrici e

scrittori, poeti e poete, intellettuali e critici da tutta Europa". Insieme ai lavoratori del Collettivo sarà presente Eliana Como (nella foto) dell’Assemblea nazionale Cgil e Fiom. Volto ormai noto al pubblico televisivo, ospite fissa di Giovanni Floris a “Di martedì”, dove buca lo schermo con la chiarezza delle sue argomentazioni e la capacità comunicativa. Segue fin dall’inizio, quotidianamente e con passione lo sviluppo della vertenza ex Gkn.