Occupa la casa di un pensionato. Arrestata 40enne

Una 40enne russa è stata arrestata dalla polizia nel pontederese su ordinanza emessa dal Tribunale di Massa. La donna pluri-pregiudicata per reati contro la persona e il patrimonio, nei giorni scorsi, soccorsa in strada, era stata trasportata all’ospedale di Massa dove aveva aggredito un’operatrice sanitaria causandole lesioni. Denunciata, aveva lasciato la città apuana nonostante l’obbligo di dimora e aveva raggiunto Pontedera dove aveva occupato la casa di un pensionato che chiamando la polizia ha fatto scattare riconoscimento e arresto. Da un’analisi di precedenti penali e alias, è risultata essersi sottratta all’ordine di custodia cautelare in carcere. Così è stata arrestato e condotta alla casa circondariale di Pisa.