Occhi elettronici. Si analizzano le immagini

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, disposte nella zona che si affaccia sulla spiaggia davanti piazza Bad Kissingen, in queste ore sono al vaglio degli inquirenti. Che danno una caccia serrata all’aggressore di Nakir Nourredine, marocchino 51enne morto dissanguato dopo aver ricevuto una coltellata che gli ha reciso l’arteria femorale. La procura indaga per omicidio volontario, l’allarme è scattato la notte tra giovedì e venerdì quando un connazionale ha trovato sull’arenile Nakir Nourredine ancora in vita ma in condizioni disperate. Subito sono arrivati sul posto i soccorsi, è stato allertato il 118 ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto è giunta anche la dottoressa Giulia Giancola, sostituto procuratore, che ha ascoltato l’uomo che ha dato l’allarme.