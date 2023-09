Nuovo Disciplinare per Richieste di Risarcimento a Massa Carrara

L’ufficio assicurazioni del Comune di Massa, che ha sede nel Municipio 2 di via Angelini,12 ha predisposto una nuova modulistica e aggiornato il ‘Disciplinare per la gestione delle richieste di risarcimento danni causati da beni di proprietà comunale’. L’eventuale richiesta di risarcimento da parte dei cittadini, insieme alla documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa al Comune e l’ufficio provvederà poi all’apertura della pratica risarcitoria dopo aver constatato la completezza della documentazione presentata. Gli atti saranno quindi trasmessi alla Procura della Repubblica per l’eventuale seguito di competenza qualora gli accertamenti istruttori dovessero far emergere la natura di dichiarazioni mendaci volte a cagionare danno economico al Comune . Per informazioni è possibile telefonare al numero 0585490511.