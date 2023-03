Nuovo acquedotto Via ai lavori sulla rete

Lavori in Via Castello e via Ca’ Mornello, nuova rete acquedotto e asfaltature. Il cantiere nelle due strade riguarda la sostituzione di tutta la rete dell’acquedotto e l’asfaltatura. L’amministrazione comunale, avendo in programma il rifacimento del manto stradale, ha richiesto a Gaia, con una lettera del sindaco Martelloni, di intervenire in modo risolutivo sulle tubazioni ammalorate dell’acquedotto. L’intervento includerà tutte le lavorazioni idrauliche e civili atte a consentire, in una fase successiva agli assestamenti necessari, l’esecuzione, da parte dell’amministrazione, dei ripristini definitivi del manto d’usura.

"Andiamo a ripristinare strade che da troppo tempo hanno bisogno di manutenzione – commenta il primo cittadino – sia per quanto riguarda l’asfaltatura, sia per le condotte idriche che si trovano al di sotto di essa. Attualmente, parte del manto stradale è dissestato dalle numerose toppe causate dai lavori, avvenuti nel tempo, fatti proprio sull’acquedotto. Un intervento fondamentale di manutenzione che era assolutamente necessario e un importante risultato ottenuto grazie all’impegno di questa amministrazione e alla collaborazione con Gaia, sulle problematiche concrete del territorio. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sostituzione di oltre un chilometro di condotte in via Resistenza a Monti e di tutto il tratto di via Croce alle Ceria, oltre alla zona del Masero. In via Castello e via Ca’ Mornello si procederà alla sostituzione di due tubazioni per una lunghezza complessiva superiore al chilometro. Si tratta della rete di distribuzione a servizio di Via Ca’ Mornello che parte dal serbatoio Castello di Monti e prosegue fino a servire la località Monti Alto, sostituita con tubazione in Pead diametro 110 e contestuale rinnovo degli allacciamenti presenti e della condotta di adduzione che collega il serbatoio La Costa al serbatoio Castello di Monti, sostituita con tubazione in Pead diametro 90. Sono grandi aree del nostro territorio comunale, come Monti, Masero, Amola. Un altro bel risultato dopo anni di lavoro". M.L.