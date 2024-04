Nuovi alloggi per le famiglie. Oltre 700mila euro all’Erp per il recupero delle case sfitte

Ci sono troppe case vuote e troppe famiglie che si trovano in difficoltà: per questo la Regione ha deciso di mettere in campo una misura dedicata alla manutenzione straordinaria degli alloggi Erp sfitti mettendo sul tavolo, per ora, 10 milioni di euro di cui oltre 730mila andranno alla nostra provincia, al Lode di Massa Carrara. Saranno quindi assegnati a Erp che avrà il compito di mettere in campo degli interventi anche piuttosto rapidi, da concludersi entro la fine dell’anno, per riuscire a recuperare un buon numero di alloggi, oggi sfitti, da poter consegnare alle famiglie nelle graduatorie comunali ma anche a dare in parte una risposta all’emergenza abitativa. La scelta è stata presa dalla Regione anche a fronte dei numeri emersi dal XII Rapporto sulla condizione abitativa pubblicato redatto e pubblicato a cura dell’Osservatorio sociale regionale nell’ottobre 2023, da cui emerge che su poco meno di 50mila unità immobiliari Erp in Toscana, di cui 3.669 a Massa Carrara, il 10% circa risulta sfitto per necessità di manutenzione, e in attesa di finanziamento. L’intervento permetterà, secondo le stime, di rimettere rapidamente a disposizione circa 500 alloggi a beneficio di chi è in attesa in tutta la Toscana. Bisognerà attendere ora il piano di Erp per capire quanti e quali alloggi saranno recuperati con questo finanziamento anche a Massa Carrara. Secondo il presidente della Regione si tratta di una risposta importante all’emergenza abitativa e alla forte necessità di alloggi pubblici, che avverrà utilizzando il patrimonio disponibile, intervenendo su immobili che necessitano di ristrutturazione per poter essere assegnati. Questo intervento fa parte del piano regionale per la casa, approvato di recente, e conferma quanto la Regione ritenga decisiva la questione abitativa per contrastare la povertà e le marginalità sociali e fondamentale per le politiche di welfare.A giudizio dell’assessora all’edilizia residenziale pubblica (Erp) e alle politiche sociali intervenire sugli alloggi da ripristinare permetterà ai soggetti gestori e ai comuni di aumentare il numero di alloggi a disposizione, in tempi ragionevolmente brevi. Con le risorse messe a disposizione comincia a concretizzarsi il piano casa della Toscana finanziato interamente con risorse regionali, vista la totale latitanza del governo in questo ambito, che oltre ad aver azzerato i contributi agli affitti, continua a non rifinanziare il fondo nazionale per le ristrutturazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.La tipologia di interventi riguarda il recupero l’adeguamento funzionale, la messa a norma impianti, la manutenzione straordinaria, compresi gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica degli alloggi.