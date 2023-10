Nuove ricerche per il fungaiolo scomparso

C’è stato un altro tentativo finalizzato alla ricerca di Delfino Lombardi, l’anziano fungaiolo di cui non si hanno più notizie dal settembre 2022. Da quando, recatosi alla ricerca dei porcini nella zona dell’antica Abbazia di Linari, di lui è svanita ogni traccia. A nulla sono valse le ricerche effettuate per lungo tempo da un autentico esercito di volontari, forze dell’ordine, militari, droni ed elicotteri. Del pensionato di Piano di Collecchia purtroppo finora non è stato trovato più nulla. Ciò nonostante, anche martedì scorso i volontari della Protezione Civile del Ser Fir Cb del Comune di Fivizzano, con il presidente Maurizio Pietrini, hanno preso nuovamente la via della montagna e si sono avventurati sull’Appennino alla ricerca di Lombardi.