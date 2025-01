Nuove luci a Ficola: un intervento da 60mila euro per 15 lampioni

Buone notizie per i residenti di Ficola: il Comune ha disposto un nuovo servizio di illuminazione pubblica. Un impegno di 60mila euro che servirà ad ammodernare l’ormai poco efficiente impianto luci. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione grazie alla messa in posa di linea interrata di un totale di 15 nuovi punti luce per un’estensione di circa 520 metri. Il nuovo sistema illuminante sarà interamente realizzato nella classe economica più green e con luci led. Il progetto approvato dal consiglio comunale nel 2023 sarà realizzato da Nausicaa, che per contratto si occupa di gestire gli impianti di pubblica illuminazione, gli impianti semaforici e quelli elettrici nei fabbricati comunali. "Tra gli obiettivi strategici di questa amministrazione – si spiega nella determina di approvazione del progetto esecutivo – rientra l’incremento dell’illuminazione pubblica sia in città che nelle zone periferiche utilizzando luci a basso impatto, che consentano un risparmio energetico e minori costi di gestione e manutenzione".