Nuova vita nei piccoli borghi Festa grande per Ludovico e Irma "Scriveranno il nostro futuro"

di Michela Carlotti

"Torna la cicogna nei piccoli borghi del nostro Comune: questa non può che essere una bella notizia per la comunità ed una festa per tutto il paese che condivide la gioia dei genitori".

È entusiasta il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, per le nuove nascite che dall’inizio dell’anno segnano un’inversione di tendenza e fanno intravedere la possibilità di rivitalizzare i piccoli borghi, che sono altrimenti destinati a un inesorabile spopolamento.

Ludovico nato a fine maggio, ed Irma nata pochi giorni fa, sono figli dei borghi di Busatica e di Campoli che, a differenza di altre frazioni del Comune di Mulazzo, sono luoghi spopolati in cui risiedono una manciata di anime e di cui loro rappresentano la speranza futura. La nascita di Ludovico Sica a Busatica ha stupito ed emozionato tutti per un semplice motivo: è infatti la prima a essere salutata dopo ben venticinque anni. I genitori, Filippo e Lucia, trentenni e titolari dell’agriturismo Cà di Rossi, hanno confessato di essere rimasti sorpresi per l’ampia eco che la notizia ha suscitato: "Non abbiamo fatto nulla di eccezionale – sorride Filippo – Non ci aspettavamo tanta attenzione e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi ma ora vorremo goderci questi nostri primi momenti da genitori". In tanti nei giorni scorsi, compresi i turisti e gli ospiti della struttura da loro gestita, hanno voluto tributare un augurio speciale o portare un dono al nuovo nato di alta montagna.

E c’è anche la piccola Irma Bonato Borzacchini, che è nata a Campoli, lo stesso borgo che ha fatto notizia lo scorso anno per la nascita del primo bambino dopo circa 70 anni. I genitori, Lorenzo e Martina, anche loro trentenni, di Ancona ed ingegnere lui, originaria di Verona e sociologa lei, si sono trasferiti in Lunigiana prima del Covid.

"Eravamo un gruppo di amici - spiega Lorenzo - tutti provenienti dal centro-nord Italia. Abbiamo iniziato a incontrarci ogni due o tre mesi in varie parti d’Italia per discutere di cambio vita e cercare posti che ci potessero interessare. Finché non siamo arrivati in Lunigiana perché una di noi l’aveva scoperta ed apprezzata nel percorso della via Francigena". E qui il gruppo ha messo radici, costruendo un eco villaggio in cui ognuno mette a disposizione le proprie professionalità contribuendo all’auto sostentamento e allo sviluppo di un’economia bio e circolare. A Campoli, insieme a Irma e ai suoi genitori, risiedono poche altre persone che complessivamente non arrivano alla decina. Ma questa nascita, come quella di Ludovico a Busatica, ha acceso le speranze di ripopolamento.

"Attualmente siamo in 6 residenti – precisa ancora Lorenzo – ma si sta trasferendo una nuova coppia da Milano per effettuare un periodo di prova".

Siete contenti della scelta di vita? "Rispetto ad altri amici del gruppo iniziale, noi che siamo rimasti siamo innamorati e convinti di questa scelta – risponde il neo papà – Anzi, stiamo cercando di acquistare la casa in cui ora viviamo in affitto". Ludovico a Busatica e Irma a Campoli ma ci sono anche Maria Sole a Gavedo e Regina Vittoria a Groppoli: "Questo è decisamente un buon momento – ha detto il sindaco Claudio Novoa, rivelando la sua consuetudine nel voler salutare le nascite, condividendone l’annuncio con la popolazione – Saluto ogni nato con grande gioia. Io ho tre figli, amo le famiglie numerose e ogni nascita è una speranza per il futuro delle nostre scuole e della vitalità del nostro territorio. Conosco i genitori, meritano tutta la gioia del mondo".