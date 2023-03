Nuova moda per le bimbe Compleanno dal coiffeur

di Alessandra Poggi

Adesso il compleanno si festeggia dal parrucchiere: maschera, massaggio, acconciatura e smalto. A sdoganare in città il baby party a base di trucco e parrucco è stato il parrucchiere Davide Venturotti dell’omonimo salone di viale Galilei 152 a Marina di Carrara. Da circa un mese il suo salone nelle giornate di domenica e lunedì sta ospitando questi compleanni speciali, che sono già una moda.

Una giornata di ‘coccole’ per soffiare in maniera diversa sulle candeline della torta, ma soprattutto un’occasione per stare con le amiche del cuore e sentirsi belle come le mamme nelle grandi occasioni. Ma tutto a misura di bambino, a cominciare dai prodotti che sono tutti naturali. Funziona così: le bambine devono arrivare con i capelli già lavati. All’ingresso vengono fatte accomodare del personale, che fornisce loro delle vestagline di raso rosa e delle fascette per capelli con al centro un animaletto di tessuto. A questo punto il party entra nel vivo e dopo una maschera a base di oli naturali alle bambine viene fatto un massaggio al viso e alle mani, quindi si passa all’acconciatura impreziosita da ciocche colorate con appositi spray, brillantini e nastri. Il tocco finale è lo smalto alle unghie, dipinte con smalti per bambini. Il tutto circondato dal buffet, dalla torta di compleanno dalla musica e sotto la supervisione dei genitori. La moda di festeggiare da Davide Venturotti tra le bambine sta letteralmente spopolando, e sicuramente la sua idea vincente sarà riproposta da molti colleghi. Venturotti è figlio d’arte, la madre, indimenticabile Edy era la titolare del salone da parrucchiera Meschi, un punto di riferimento per centinaia di signore che fino a tutti gli anni Novanta facevano a gara per un’acconciatura firmata Meschi. "L’idea di festeggiare il compleanno nel mio salone è nata circa un mese fa – racconta Venturotti –. Una mia cliente voleva festeggiare il compleanno della figlia con trucco e parrucco, ma il negozio più vicino che offriva questo servizio era a Genova, e così mi ha chiesto se ero disponibile ad ospitare i festeggiamenti. Ho detto subito di sì perché mi è sembrata una cosa simpatica. Le bambine si divertono molto e trascorrono un paio d’ore a farsi belle. Usiamo prodotti per bambini e oli naturali che prevengano eventuali effetti allergici, e comunque chiediamo sempre ai genitori se i bambini hanno delle allergie. Questo modo di festeggiare sta diventando popolare e siamo contenti per la risposta che stiamo avendo".