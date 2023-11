Nuova gabella sull’acqua potabile. Controlli sulle tubature interne

"Avete presente i controlli sulle caldaie che sono diventati obbligatori da alcuni anni e pesano sulle tasche di tutte le famiglie? Fra qualche anno ci troveremo un altro balzello simile anche per l’acqua che esce dai rubinetti: tecnici chiamati a revisionare e controllare le condotte interne degli edifici per verificare che l’acqua esca dal rubinetto pulita e potabile". A sollevare il problema è il presidente Adoc area nord Toscana, Mauro Bartolini, analizzando Il Decreto Legislativo 18 del 23 febbraio 2023, che applica la direttiva europea per le acque potabili in Italia. Ci sono diverse aree di revisione dell’attuale legislazione, dai parametri da analizzare fino all’analisi del rischio per arrivare alla cosiddetta "valutazione della rete idrica interna agli edifici – prosegue Bartolini –. In pratica il gestore idrico dovrà garantire in futuro la bontà e qualità dell’acqua fino al contatore. Da lì in poi, quel che esce dal rubinetto è a carico del proprietario che deve fare analisi e verifiche a proprio carico. E infatti il decreto legislativo arriva a creare un soggetto giuridico nuovo che è il ‘gestore della distribuzione idrica interna’ che corrisponde a proprietario, titolare, amministratore, direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra punto di consegna e punto d’uso dell’acqua".

Il gestore del servizio idrico quindi resta obbligato fino al punto di consegna, ossia il contatore, mentre da lì al rubinetto nasce un nuovo soggetto. "Nel caso di abitazioni private il problema sembra minimo perché resta in capo a chi risiede all’interno. Ma quando si parla di edifici pubblici o privati che in qualche modo ‘erogano’ l’acqua ad altri soggetti allora la cosa si complica" continua Bartolini che dalla lettura degli allegati estrapola un elenco di strutture che potrebbero essere messe in crisi.

"Strutture sanitarie, Rsa, ospedali, centri riabilitativi, ambulatori, ma anche alberghi, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti, ristoranti, mense aziendali o scolastiche così come caserme, centri sportivi o centri benessere – sottolinea – . Tutti dovranno garantire le medesime condizioni di potabilità dell’acqua previste al punto di consegna. Per tutti dovrà essere individuato un ‘responsabile’ chiamato addirittura a effettuare una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione. Si parla di iniziare nel 2029 con revisione ogni 6 anni ma è una novità che sta passando sottotraccia. L’articolo 9 spiega cosa devono fare e soprattutto che per fare questo i professionisti incaricati dovranno essere formati da Regioni o Province e sono previste sanzioni da 5.000 a 30.000 euro. E’ chiaro che così, a oggi, per tutti quei luoghi definiti sensibili nasce una nuova tassa".