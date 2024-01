Numero unico emergenze 112. Operatori tecnici specializzati

L’ospedale Policlinico San Martino di Genova ha pubblicato un bando di concorso per operatori tecnici specializzati numero unico emergenze 112. Si prevede la selezione di 6 risorse da assegnare, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’unità operativa di emergenza territoriale 112 e 118. Requisiti specifici richiesti: diploma di scuola superiore e attestato di idoneità all’impiego. L’operatore della Centrale Unica di Risposta assume la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" in quanto svolge la propria attività nell’ambito del servizio pubblico di emergenza 112-Numero Unico Emergenza Europeo. Lo stesso potrà essere adibito alla Centrale Operativa 116117, Numero Unico Armonizzato (Nea) a valenza sociale, per le ’non emergenze sanitarie a bassa intensità/priorità di cura’. I concorrenti dovranno superare due prove: una pratica e una orale, cui si aggiunge la valutazione dei titoli. Domande entro il 12 febbraio tramite il sito www.ospedalesanmartino.it