Novità per il ritiro del verde

Il Comune di Podenzana, in collaborazione con Lunigiana Ambiente, informa le utenze domestiche che sarà possibile usufruire del servizio di ritiro del verde a domicilio, gratuitamente, tutti i sabati mattina dal 5 aprile per tutto l’anno. Per attivare il servizio di prenotazione contattare l’Ufficio Urp al numero verde 800 487 709 o inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]; specificando nominativo, indirizzo, numero telefonico e quantità di verde da ritirare. Per la prima volta gli utenti potranno utilizzare qualsiasi sacco, purché trasparente, successivamente sarà possibile ritirare i sacchi dedicati negli Infopoint che osservano diversi orari di apertura. A Podenzana, nella sede comunale il primo giovedì del mese, orario 11-13, a Montedivalli, nella sede comunale in via Chiesa, il secondo sabato del mese orario 8-10. Serviranno carta d’identità, tessera sanitaria o bolletta Tari.