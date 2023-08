Notte tinta di blu: tutti a far festa Musica, show, mercati e giochi sul grande palcoscenico di Marina

Si tinge di blu domani Marina di Carrara per una notte all’insegna del divertimento. A partire dalle 18, da piazza Menconi a via Rinchiosa, sarà una ‘Notte Blu’ con musica, performance, attrazioni itineranti, mercatini, attività per bambini, negozi aperti e alla Caravella il ‘Color mob’ della Pro loco Carrara. "Siamo felici e soddisfatti di tornare a organizzare la Notte Blu, un evento ormai tradizionale per Marina e sempre in grado di richiamare tantissime persone – dice l’assessore a commercio e turismo Lara Benfatto –. Sarà una grande festa con tantissimi eventi pensati davvero per tutti e che siamo certi avranno un grande successo. Ci tengo a ringraziare fin d’ora anche tutti i commercianti e tutti coloro che hanno supportato il Comune nell’organizzazione di un cartellone davvero ricchissimo".

Spettacolo musicale della’ James Band in via Rinchiosa’ dalle 19,30 e alle 21 i ‘Four Music’ in via Nazario Sauro. In piazza Menconi (alle 21) cartoon cover band dei ‘Banana Split’, e a seguire (22,45) la musica dei ‘Mdn dj & Cyro’. I ‘Tao Love Bus Experience’ si esibiranno alle 21 in piazza Nazioni Unite, mentre ‘The dream bubble show’ faranno uno spettacolo di bolle fluorescenti in via Capitan Fiorillo. Alle 21 piazza Ingolstadt ospita il ‘Circo Ribalta’ e per i più piccoli gonfiabili e truccabimbi in viale XX Settembre e in via Capitan Fiorillo a partire dalle 18,30. E poi spettacoli itineranti con trampolieri, giocolieri e i mangiafuoco del ‘Duo Double’ e la musica della Caffeina Band e della New Orleans Band.

Tra i vari appuntamenti anche quello in piazza Nazioni Unite con ‘Pompieropoli’, l’area giochi per bambini con i vigili del fuoco, la polizia di Stato e Nausicaa. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, nei tratti stradali interessati dalla manifestazione, saranno adottati una serie di provvedimenti contenuti nell’ordinanza della polizia locale consultabile sul sito del Comune. Durante il periodo di chiusura di viale XX Settembre e piazza Menconi i bus in servizio di linea transiteranno in senso discendente, lungo viale XX Settembre, via Alpini Alpi Apuane, via Bertoloni, via Fiorillo, via Muttini, via Cavallotti, viale Galilei e viale Colombo, mentre in senso ascendente lungo viale Colombo, via Parma, via Cavallotti, via Muttini, via Fiorillo, via Bertoloni, via Alpini Alpi Apuane e viale XX Settembre. I veicoli che percorrono viale XX Settembre con direzione mare saranno deviati in via Alpini delle Alpi Apuane, mentre i veicoli provenienti da via Lunense, saranno deviati in viale XX Settembre con direzione monti.