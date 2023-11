Notte di controlli per i vigili urbani

Notte di controlli e verifiche per il personale della Polizia municipale di Massa che nella serata di venerdì ha impiegato sul territorio un gran numero di personale: 12 agenti, 2 ufficiali, 3 auto e il supporto dell’ufficio mobile. Sono state monitorate diverse vie del territorio comunale come attività di contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, con l’impiego di etilometro per il controllo stradale. Sono stati controllati oltre 50 veicoli, contestate diverse violazione per veicoli senza assicurazione, guida con patente già ritirata e uno è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcolici. Un altro, privo di documenti, è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici per le verifiche del caso.