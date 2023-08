Notte bianca, cresce l’attesa Bancarelle e musica in centro

Tutto pronto per nona edizione della ‘Notte Bianca’ della Pro loco Carrara di scena domani a partire dalle 18 in centro città. Si tratta dell’edizione della svolta e vede lavorare per la prima volta in sinergia Pro loco, commercianti e Comune di Carrara. Gli esercenti hanno collaborato con un contributo economico per implementare le attrazioni e gli spettacoli che accoglieranno i visitatori, anche quelli che si staranno godendo la serata tra i tavoli dei ristoranti all’aperto.

Ricco il programma di iniziative: dj set sparsi per la città, auto storiche in piazza dell’Accademia, le bancarelle dei mercatini, i balli latino americani in via del Plebiscito con il maestro Salvatore Lombardo della scuola Arcobaleno. E poi in piazza Alberica alle 21 la tanto attesa presentazione della Carrara calcio 202324 prima squadra con i nuovi acquisti. Non mancheranno i mangiafuoco, gli artisti di strada e i trampolieri, gli spara bolle e il cantastorie che farà il giro dei bar e ristoranti che hanno aderito per rallegrare la clientela.

"In questa Notte Bianca organizzata dalla Pro loco c’è una grande novità – spiega Cristina Bencivinni del bar Crema di via Roma a nome dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa –, ed è che i commercianti hanno deciso di collaborare con Pro loco e Comune e contribuire economicamente alla riuscita della manifestazione per dare il segnale che il commercio c’è. I ristoranti e i bar hanno voglia di partecipare non solo organizzando qualcosa nei loro locali, ma partecipando e collaborando attivamente".

"La formula vincente è l’unione – prosegue Bencivinni –. Come commercianti abbiamo pensato di organizzare un qualcosa di itinerante come il mangiafuoco, i trampolieri, lo spara bolle e i giochi di luce. La novità sarà la presenza di un cantastorie che dedicherà ai clienti dei locali che hanno aderito un po’ di musica. Un intrattenimento ad hoc in due turni dalle 20,30 alle 22 e dalle 22 in poi. Ci auguriamo che sia una formula vincente – conclude Bencivinni – e che si possa ripetere, pronti a migliorare qualcosa visto che è la prima volta che la facciamo. In tutto in uno spirito di unione e di partecipazione". Una grande occasione quindi per vivere la città anche la sera, con le iniziative messe in campo dalla Pro loco, che nell’arco di questi anni ha tenuto viva la città e soprattutto il centro storico.