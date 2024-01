Notte bianca al Leopardi. Un evento... “Classico“

Una serata tra laboratori scientifici, letture, degustazioni e conferenze. Tutto pronto al liceo classico statale ‘Leopardi’ di Aulla per un’apertura straordinaria, un momento di festa, dedicato a genitori, amici, parenti, ex alunni. Si tratta della ‘Notte bianca del liceo classico’, domani dalle 18. Fino a mezzanotte studenti e insegnanti saranno coinvolti in tante attività diverse, tra cultura, divertimento, scienza, per far conoscere al territorio una realtà viva e vivace. Si comincerà alle 18 in Sala Tobagi, con una lectio magistralis di Carlo Bonetti, economista ed ex alunno del classico di Aulla, dal titolo ‘2024, il superciclo elettorale nel mondo’.

Durante la serata si alterneranno laboratori scientifici, letture, mini confernze, degustazioni, dibattiti, laboratori artistici e teatrali dal vivo. Ricordiamo che il liceo è sempre più social, grazie a una newsletter, curata dalla redazione dello Zibaldone e chiamata ‘Leopy news’. Lo Zibaldone, il giornale della scuola, è infatti tornato, con una nuova redazione e nuovi progetti. Lo Zibaldone, per chi non lo sapesse, è il giornale cartaceo della scuola, che si potrà trovare anche in rete con podcast, blog e pagine social. Non mancheranno articoli di cronaca, geopolitica, biografia, di sport, musica e poesia, con recensioni di film o libri, ricette, gossip , racconti, un romanzo d’appendice e molto altro. La redazione farà uno speciale dedicato all’appuntamento di domani. "Una piacevole consuetudine ritrovarsi - hanno scritto i ragazzi sulla pagina del liceo -, tra dibattiti, esperimenti, letture e rappresentazioni, sinonimo di una scuola viva e gioiosa. Aspettiamo ex alunni, ex docenti, genitori, nonni, zii e amici, non mancate".

M.L.