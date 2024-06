Note sospese tra cielo e terra. Festival al via a Bergiola e Bargana

Scalda i motori e si prepara ad accendere l’inizio dell’estate – si parte il 14 giugno – il festival musicale “Note sospese tra cielo e terra”, che a Bergiola Maggiore e Bargana accompagneranno varie serate d’estate all’insegna della buona musica, del divertimento e dello stare insieme. Ogni mese e in particolare ad agosto nei borghi di Bergiola e Bargana si terranno vari concerti, così da arricchire l’offerta estiva e serale del territorio. A organizzare il festival musicale è l’associazione culturale Bergiola Maggiore e Bargana con il patrocinio di Comune di Massa e Ministero della Cultura, in collaborazione con l’associazione musicale La Croma di Lorenzo Giusti. Quelle in programma sono serate in cui dall’ora dell’aperitivo in poi si potrà gustare vino di Candia, taglieri e piatto della tradizione, il tutto accompagnato da musica e divertimento. La prenotazione è consigliata, onde evitare di non trovare posto. Il primo appuntamento di questo festival si terrà il 14 giugno dalle 20 alle 23 e 30, dal nome “Ti sblocco un ricordo”.

Come dice il titolo, sarà una serata di revivals della grande musica, con anche la possibilità di fare karaoke per chi vorrà mettersi alla prova con la propria canzone preferita, o magari quella della propria gioventù. In occasione di questo concerto in compagnia sarà possibile cenare sul posto, con a disposizione un menù composto da paella e sangria, così da rallegrare ancora di più la serata. “Note sospese” poi tornerà il 14 luglio, con “Luce in volo” di Ramona Lanzillotta di Luce Academy, l’accademia di danza aerea di Massa. L’11 agosto si tornerà a cantare, anzi, “lasciatemi cantare” è proprio il nome della serata che aprirà così la settimana di ferragosto, che in particolare a Bargana si conclude con la tradizionale festa di San Rocco dove lo scrittore e poeta Fabio Cristiani, esperto di storia locale, racconterà come da titolo “I personaggi di Massa”. Il 25 agosto, sempre dall’ora dell’aperitivo, tornerà la musica dal vivo con “Play the sound night”, occasione dove diversi giovani artisti emergenti metteranno alla prova le loro capacità canore e musicali. La serata del 31 agosto sarà invece un tuffo nel passato, tra gli anni ‘70 e ‘90. Insomma “Una notte di tante estati fa”, dove si consiglia a tal proposito di vestirsi a tema. Il 14 settembre, infine, si ripete la musica dal vivo con gli studenti della scuola di Musica di Montignoso, protagonisti della serata conclusiva dal nome “Dms music school”. Per maggiori dettagli rivolgersi a 338 5433970 oppure a 333 4116922.