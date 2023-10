’Nonni civici’ a lezione dall’Aci sulle norme del Codice della strada

Nei locali dell’Automobile Club Massa Carrara si è tenuto un incontro formativo (nella foto) sulle regole di sicurezza stradale destinato ai volontari del progetto ’Nonni Civici’ promosso dal Comune di Massa in collaborazione con l’Associazione In-Idee Nuove. A partire dal 2 novembre, infatti, i volontari presidieranno gli ingressi di cinque Istituti scolastici cittadini, in modo da garantire la sicurezza degli alunni in entrata e uscita dalla scuola. L’Automobile Club Massa Carrara, istituzione di riferimento per la diffusione della cultura della sicurezza stradale, ha ritenuto opportuno fornire il proprio contributo in modo che i ’Nonni Civici’ massesi affrontino il loro delicato e importante compito di tutela con maggiore consapevolezzza e conoscenza delle regole previste dal Codice della strada.