"Nonna Flora compie 100 anni: un traguardo da festeggiare!"

Nonna Florida Menconi giovedì festeggerà l’importante traguardo di soffiare cento candeline. Un secolo di vita che festeggerà circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia. Una festa speciale a cui parteciperà anche un rappresentante dell’amministrazione comunale che andrà a casa dell’arzilla signora per consegnarle un riconoscimento per la sua longevità. E poi a Florida Menconi Binelli, per tutti nonna Flora, telefonerà anche la sindaca Serena Arrighi per un augurio speciale. Flora è nata a Carrara il 26 ottobre del 1923. Da anni risiede a Marina di Carrara in località Doganella. Al compleanno centenario di Florida parteciperà tutta la famiglia al completo, ed è davvero numerosa: cinque figli, sette nipoti e sette pronipoti, che saranno felici di esserci tra momenti di gioia e commozione. Mamma cinque figli e tutti maschi, Flora ha passato la vita dedicandola alla famiglia e agli affetti. Una donna indipendente che abita da sola e fa tutto con le sue mani. Florida è una donna vecchio stampo, legge molto e soprattutto è molto attenta all’alimentazione: bere molta acqua e mangiare molte verdure è la sua ricetta di longevità. Una vita passata in famiglia, tanti sacrifici per allevare i cinque figli, e la gioia di aver tagliato il traguardo dei cento anni.