Non solo sport Torna la ’Stra-Montignoso’

Torna uno degli eventi più attesi da sportivi, famiglie e appassionati del territorio: la seconda edizione della Stra-Montignoso, in programma sabato 24 maggio. Dopo il grande successo dello scorso anno, la manifestazione podistica in ricordo di Lorena Frediani si prepara a colorare le strade di Montignoso con entusiasmo, partecipazione e valori profondi che vanno ben oltre la corsa. Non si tratta solo di sfidare il cronometro: si corre per celebrare la salute, per condividere il tempo con la propria comunità e per sostenere cause importanti, come quella dell’Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio, con cui si rinnova la preziosa collaborazione. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Villa Schiff.

Il percorso di 10 km su strada asfaltata, con un dislivello di 218 metri, promette una sfida appassionante per gli agonisti (partenza ore 18) e un’esperienza indimenticabile per chi parteciperà alla camminata ludico motoria (il via alle 18.10). Spazio anche ai più giovani con la gara giovanile (ore 17), perché l’amore per lo sport si coltiva fin da piccoli ed è proprio con i più giovani che si costruisce una cultura del benessere.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti: "La Stra-Montignoso è molto più di una gara: è un momento di incontro, di condivisione e di promozione della salute. Crediamo profondamente nei valori dello sport come strumento di coesione sociale e come mezzo per diffondere uno stile di vita sano. Ringrazio tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile questo evento, che ormai rappresenta un appuntamento fisso per il nostro territorio". L’evento è promosso dal Comune e organizzato dalla Polisportiva Azzano, con il patrocinio dell’Uisp e il contributo fondamentale di tante realtà locali, in una sinergia che dimostra quanto una comunità unita possa costruire iniziative di grande impatto.

"Siamo estremamente felici di riportare una manifestazione podistica nel cuore del nostro Comune – afferma Stefano Del Giudice, delegato allo sport di Montignoso –. La Stra-Montignoso ha dimostrato di essere un evento in grado di coinvolgere tutti, dagli atleti alle famiglie, dai giovani agli anziani. È la dimostrazione concreta di come lo sport possa fare bene non solo al corpo, ma anche allo spirito della comunità. Vogliamo farla crescere anno dopo anno e renderla un punto di riferimento nel calendario delle corse toscane".

Il cuore pulsante dell’evento, però, resta anche la solidarietà. E in questo senso il sostegno all’Opa assume un significato ancora più importante, come evidenzia il direttore generale della Monasterio Luciano Ciucci: "Siamo orgogliosi del sostegno della Stra-Montignoso. Collaborazioni come questa sono preziosissime, non solo perché riaffermano il legame del nostro Ospedale del Cuore con il territorio e la comunità, ma anche perché ci aiutano a veicolare un concetto importante: la salute del cuore parte da noi. La Stra-Montignoso contribuisce a diffondere la cultura di un corretto stile di vita con l’abitudine ad una regolare attività fisica, ricordandoci che ciascuno di noi è soggetto attivo e promotore del proprio benessere. Grazie a Marco Bonotti, al Comune di Montignoso, alla Polisportiva Azzano e a tutti coloro che hanno contribuito alla scelta di sostenere Monasterio".

Soddisfazione anche nelle parole del presidente della Polisportiva Azzano, Giulio D’Angelo: "Questa corsa è nata per unire. Unire la voglia di competere con quella di stare insieme. L’obiettivo è coinvolgere tutta la comunità, non solo gli atleti, ma anche le famiglie, i bambini, chi vuole semplicemente camminare e respirare il clima positivo che solo lo sport sa offrire. Siamo orgogliosi della crescita di questo evento e continueremo a lavorare affinché diventi sempre più partecipato e radicato". Il ritrovo sarà alla Pasticceria Bonotti, punto di riferimento anche per l’iscrizione alla camminata e per ritirare il pettorale.